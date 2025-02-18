Имущество бывшего завода Болата Назарбаева возвращают государству

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После внесения акта надзора Комитет госимущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными.

Иск касался возврата заводу земельных участков площадью более 37 гектаров и 94 нежилых помещений общей площадью 79 966 квадратных метров.

"Cудом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее 31,9 процента АЗТМ принадлежали Болату Назарбаеву. В 2007 году ТОО "Темир Кон" продало 86,78 процента акций АО "АЗТМ", включая 31,9 процента государственного пакета, Болату Назарбаеву.