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18.02.2025, 13:26

Почему не стоит хранить все сбережения в одном банке, рассказали в КФГД

Новости Казахстана 0 549

В случае лишения банка лицензии фонд принимает на себя обязательства по выплате гарантии депозиторам, передает informburo.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эксперты Казахстанского фонда гарантирования депозитов рассказали о распространённых ошибках, которые могут допускать вкладчики.

Как отметили в фонде, нередко вкладчики невнимательно читают договор банковского счёта или вклада. При этом от условий, прописанных в документе, зависят доходность вклада, ограничения на досрочное изъятие средств, максимальная сумма гарантийного возмещения и другие.

"Всегда изучайте договор полностью. При возникновении вопросов, обязательно обращайтесь к менеджеру банка как в режиме онлайн, так и офлайн. Напоминаем, что сегодня банки обязаны информировать клиентов о главных условиях вклада или счёта в наглядной табличной форме крупным шрифтом, размещая её в начале договора", – уточнили эксперты.

Распространённой ошибкой также является игнорирование максимальных сумм гарантийного возмещения по выбранным депозитам. В Казахстане сбережения физлиц и и индивидуальных предпринимателей в банках-участниках системы гарантирования защищает КФГД. В случае лишения банка лицензии фонд принимает на себя обязательства по выплате гарантии депозиторам. Выплаты производят в пределах установленных законом максимальных сумм возмещения в зависимости от вида и валюты депозита:

- в пределах 20 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге;
- 10 млн тенге – по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге;
- 5 млн тенге - по карточкам, счетам и вкладам в инвалюте.

Если сумма депозита превышает эти лимиты, то излишки не гарантируется. Между тем, если у вкладчика в одном банке было несколько депозитов, то при расчёте размера гарантии они суммируются и общий размер выплаты составляет не более 20 млн тенге с учётом ограничений по каждому виду депозита.

Специалисты рекомендуют разделить крупные суммы и распределить их между несколькими вкладами в разных банках, чтобы они не превышали предельные суммы гарантии, так как средства в разных банках гарантируются отдельно по каждому из них.

Также следует обратить внимание и на срок договора. При выборе долгосрочного вклада с высокой ставкой вознаграждения необходимо заранее продумать, не понадобятся ли вам все средства раньше срока. По условиям подобного вклада могут быть ограничения по досрочному изъятию, что грозит потерей всех начисленных процентов.

"Лучше просчитать все варианты, когда может понадобиться крупная сумма, и уже после выбирать срок вклада, а также изучить условия досрочного изъятия средств. Вкладчик всегда должен помнить, когда заканчивается срок его договора, так как банк не обязан сообщать об окончании срока договора. Как он завершится, банк может автоматически продлить вклад, если это предусмотрено условиями. Важно учитывать, что при пролонгации ставка вознаграждения может измениться в зависимости от текущих условий банка. Если вкладчику продление не требуется, то необходимо обратиться в банк уже лично", – добавили эксперты.

Все детали, в том числе порядок возврата средств, указаны в договоре вклада. Документ можно посмотреть на сайте или в мобильном приложении банка.

Для вкладчиков также важен выбор самого банка. Некоторые в погоне за высокой ставкой вознаграждения спешат открыть вклады, не проверяя финансовую устойчивость и репутацию банка. Поэтому не следует ограничиваться рекламными материалами, выбирая банк.

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