Изрезала дочь ножом: многодетную беременную казахстанку посадили на 6 лет

По информации пресс-службы межрайонного суда по делам несовершеннолетних, проверяя домашнее задание своей дочери, женщина обнаружила, что девочка ненадлежащим образом вела школьную тетрадь. Из-за чего она нанесла удары кухонным ножом в левое и правое бедро дочери, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Подсудимой вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней, заведомо находящейся в беспомощном состоянии и материальной зависимости.

Женщина в суде полностью признала вину. Ее защита и дочь просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Учитывая, что это первая судимость И., а также ее беременность, суд назначил минимальное наказание – шесть лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Оснований для условного осуждения суд не установил", – говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Шокирующее ЧП произошло в одном из аулов отдаленного Уалихановского района СКО осенью 2024 года. Мать шестерых детей ударила ножом свою 11-летнюю дочь. О количестве и характере полученных девочкой ран медики не сообщили, но было известно, что ее санитарной авиацией доставили в Многопрофильную детскую областную больницу в Петропавловске в стабильно тяжелом состоянии.