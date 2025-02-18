Казахстанцы меняют ФИО: что важно знать перед подачей заявки в ЦОН

За 2024 год 26 212 казахстанца подали заявки на перемену фамилии, имя и отчества (ФИО). Какой пакет документов для этого требуется и сколько стоит услуга, подробно рассказали Zakon.kz в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Фото: gov4c.kz

Стоит отметить, согласно статье 257 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье", существует 13 уважительных причин для перемены имени, отчества, фамилии.

Если указанные заявителем причины не соответствуют требованиям законодательства, заявителю вправе отказать в получении данной госуслуги.

Так, для перемены ФИО нужно обратиться в ЦОН или подать заявку через портал электронного правительства.

Стоимость услуги – 1 932 тенге.

Для получения услуги через ЦОН необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

одну фотографию 3х4;

документы, подтверждающие наличие законных оснований для изменения ФИО;

другие документы в зависимости от оснований для смены данных.

В заявлении нужно указать:

прежнее имя, фамилия, отчество (при наличии);

новое имя, фамилия и отчество;

причина, по которой заявитель хочет изменить эти данные.

Процедура рассмотрения заявления занимает пять рабочих дней. После этого выдается подтверждающий документ.

Также в заключительной части указано напоминание:

"В течение месяца нужно заменить и все остальные документы, такие как удостоверение личности, паспорт, водительские права и другие".