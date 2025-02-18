В ОДКБ сделали заявление о "возврате денег пострадавшим от мошенничества"

Как рассказали в самой организации 18 февраля 2025 года, злоумышленники в соцсетях предлагают новую "услугу": обещают помочь вернуть деньги, "если вас обманул брокер". При этом они прикрываются именем ОДКБ.

На приложенном к публикации скриншоте объявление о том, что в ОДКБ якобы есть "Служба отмены денежных переводов", и киберполиция совместно с ОДКБ возвращает деньги пострадавшим от мошенничества.

"Будьте бдительны!" – просят в организации.

Фото: ОДКБ

Отметим, что арефисты стали действовать не только от ОДКБ, но и от имени министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова.