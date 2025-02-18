Сколько казахстанцев находятся в США нелегально

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По официальным данным, на консульском учете в США находятся около 3,6 тысяч наших граждан.

"Они встали на официальный учет и мы знаем об их существовании и пребывании на территории США, у них с документами все в порядке. А нелегалы (...) Естественно, точное их количество мы назвать не можем. По нашим примерным подсчетам, их может быть от одной сотни до нескольких тысяч", - рассказал Смадияров в кулуарах МИД.

По словам официального представителя ведомства, депортация нелегалов фактически идет ежедневно.