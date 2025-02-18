Сколько казахстанцев находятся в США нелегально

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал о казахстанцах, нелегально находящихся в США, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По официальным данным, на консульском учете в США находятся около 3,6 тысяч наших граждан.
"Они встали на официальный учет и мы знаем об их существовании и пребывании на территории США, у них с документами все в порядке. А нелегалы (...) Естественно, точное их количество мы назвать не можем. По нашим примерным подсчетам, их может быть от одной сотни до нескольких тысяч", - рассказал Смадияров в кулуарах МИД.
По словам официального представителя ведомства, депортация нелегалов фактически идет ежедневно.
"Если человек нарушил миграционное законодательство - он подлежит депортации. Нашим гражданам, которые хотят попасть в США, рекомендую подать документы на визу и законно туда ехать. Насчет политики нового президента США, хочу сказать, что там идет ужесточение. Мы уже неоднократно предупреждали наших граждан. Нелегально находящимся на территории США казахстанцам мы ничем помочь не сможем - они вне закона. Чем мы можем помочь людям, находящимся вне закона?", - добавил Айбек Смадияров.
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