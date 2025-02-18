Погибли в Украине: дело против двух казахстанцев прекратил суд

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Подробности дела об участии казахстанцев в вооруженном конфликте расследовалось ДКНБ Восточного Казахстана. Об этом сообщили в региональной службе коммуникаций ВКО.

По официальным данным, департаментом КНБ по Восточно-Казахстанской области окончены досудебные расследования в отношении двух жителей Усть-Каменогорска по статье 172 УК ("Участие в иностранных вооруженных конфликтах").

"Указанные лица в 2024 году выехали в РФ, где на территории Украины участвовали в вооруженном иностранном конфликте, в ходе которого от полученных ран скончались в Донецкой области. Их тела были доставлены в Усть-Каменогорск", - отметили в ДКНБ по ВКО.

Также сообщается, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчин стала "острая массивная кровопотеря, вызванная повреждениями от взрывов и осколков".

В этом году суд №2 Усть-Каменогорска прекратил уголовное дело по данному разбирательству, так как обвиняемые скончались. Основанием стало положение УПК о прекращении дела в случае смерти подсудимых.

Отметим, статья 172 УК ("Участие в иностранных вооруженных конфликтах") предусматривает наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.