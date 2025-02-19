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18.02.2025, 19:43

"Транснефть": Станцию КТК после атаки дронов ВСУ будут чинить до двух месяцев

Новости Казахстана 0 413

Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после массированной атаки украинских беспилотников получила серьезные повреждения, в связи с чем выведена из эксплуатации и будет отремонтирована в течение полутора-двух месяцев. Об этом сообщила пресс-служба "Транснефти", передает rg.ru

Фото: cpc.ru
Фото: cpc.ru

"По мнению специалистов КТК, последствия указанного удара будут устраняться в течение от 1,5 до 2-х месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%", - говорится в сообщении компании.

ВСУ атаковали станцию в ночь на 17 февраля. За полтора часа "Кропоткинская" НПС стала целью семи беспилотников, которые были начинены металлическими поражающими элементами.

В результате атаки на НПС разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка, а также кабели и кабельная эстакада и резервуар с водой. Фактически уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения.

На фоне таких повреждений работу станции остановили.

Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск временно идет по аварийной схеме, минуя НПС.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы. Консорциум занимается прокачкой нефти, которую добывают на месторождениях Казахстана.

По итогам прошлого года объемы прокачки составили 63 миллиона тонн нефти, из которых почти три четверти приходятся на долю грузоотправителей из США и других стран Запада.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после этой атаки заметил, что Киев намеренно нанес удар буквально по активам американских компаний.

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