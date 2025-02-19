Казахстанец заявил в полицию на знакомого из-за 8 дорогих авто

Полицейские Жамбылской области раскрыли мошенничество, связанное с 8 дорогими автомобилями. Подозреваемым стал 30-летний житель Тараза, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК .

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Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в управление полиции Тараза обратился 32-летний горожанин с заявлением о том, что его знакомый завладел восемью автомобилями Toyota Camry путем обмана и злоупотребления доверием.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, начато досудебное расследование.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению указанного преступления 30-летнего жителя Тараза. По проведенным следственно-оперативным мероприятиям изъято пять автомобилей Toyota Camry", - рассказали в МВД.

10 февраля текущего года уголовное дело было окончено и направлено в прокуратуру области.

Ранее несколько жителей Алматинской области, поверив в возможность выгодных сделок с перепродажей автомобилей, потеряли более 46 млн тенге. Для убедительности потерпевшим демонстрировались транспортные средства и озвучивались мнимые возможности по решению различных вопросов, включая получение разрешительных документов.

Осенью прошлого года десятки алматинцев заявили о мошенничестве со стороны автосалона. По словам горожан, они хотели продать свои автомобили, но остались и без машин, и без денег. В прокуратуре сообщили, что заведено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Подозреваемые - трое представителей автосалона.