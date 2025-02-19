Что делать казахстанцам, которые столкнулись с недоливом бензина

Сотрудники департамента комитета технического регулирования и метрологии по Северо-Казахстанской области рассказали, что делать, если вам не долили бензин, сообщает Zakon.kz.

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По информации Петропавловск.news, утверждать, что сотрудники заправочной станции настраивают топливораздаточную колонку (ТРК) на недолив – неправильно. Дело может быть в самой ТРК. При этом запрещается эксплуатировать ТРК, если погрешность отпущенного топлива превышает допустимые пределы. Проверяется ТРК средством измерения – мерником. Заливая топливо в мерник, можно посмотреть, как точно отливает ТРК заданное количество литров.

Если вы считаете, что количество литров, которое показала колонка на табло, и то, которое попало вам в бак, не соответствует, вы можете попросить сертификаты о поверке ТРК, которые должны находиться на АЗС, а также потребовать, чтобы работники АЗС при вас произвели замер ТРК на отпуск топлива в мерник.

Но эта процедура может занять какое-то время. Не всегда оператор-кассир может единолично покидать здание АЗС. Но если Вам принципиально отказывают в этом, то вы вправе обратиться в государственный орган.

Аналогично нужно действовать, если после заправки ваша машина стала хуже работать. По требованию потребителя продавец обязан предъявить копию документа о качестве (паспорт) топлива. Если на ваши требования отсутствует реакция со стороны АЗС, напишите жалобу в уполномоченный орган в области технического регулирования и метрологии.

Ранее в Алматы на три миллиона тенге оштрафовали ТОО "Газпромнефть-Казахстан" за нарушение стандартов измерений.