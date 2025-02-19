Введут ли наказание для полиции в Казастане, если патруль не приезжает на место ДТП в течение получаса

Ситуации, когда водители вынуждены часами ждать сотрудников правоохранительных органов, нередко вызывают возмущение и создают проблемы на дорогах. Редакция Tengri Auto обратилась к депутату Марату Кожаеву с актуальным вопросом, который волнует многих автомобилистов: введут ли наказание для полиции, если патруль не приезжает на место ДТП в течение получаса?

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Отвечая на вопрос, Марат Кожаев пояснил, что на данный момент введение штрафов для полиции за задержку прибытия на место ДТП не рассматривается.

"Основная задача правоохранительных органов - обеспечивать безопасность и порядок, а задержки могут происходить по объективным причинам, таким как пробки, высокая загруженность патрулей или необходимость реагировать на более срочные вызовы", - отмечает депутат.

Кожаев также отметил, что время прибытия полиции на место происшествия регулируется внутренними нормативными актами, а за нарушение этих норм предусмотрена дисциплинарная ответственность. Однако действующим законодательством не установлено максимальное время ожидания полиции при ДТП. Это означает, что водителям приходится полагаться на оперативность сотрудников, которые, по словам депутата, делают все возможное, чтобы прибыть на место как можно быстрее.

Что делать, если полиция не приезжает?

Согласно статье 54 закона "О дорожном движении", если произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель, участвующий в нем, обязан:

при необходимости освободить проезжую часть дороги;

зафиксировать положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, в присутствии свидетелей;

принять все возможные меры для сохранения этих доказательств;

обеспечить объезд места происшествия.

Кроме того, если в ДТП нет пострадавших, водители могут оформить происшествие без участия полиции, используя "Европротокол". Для этого нужно согласовать обстоятельства аварии, составить схему происшествия и подписать ее. После этого участники ДТП могут самостоятельно обратиться в ближайшее отделение полиции для оформления документов.

Автомобилисты продолжают обсуждать, стоит ли ужесточить контроль за временем прибытия полиции на место ДТП. Некоторые считают, что введение штрафов за опоздание могло бы стать стимулом для более оперативного реагирования. Однако пока этот вопрос остается открытым, водителям рекомендуется знать свои права и действовать в рамках закона, чтобы избежать дополнительных проблем.