18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.61
524.96
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.02.2025, 08:17

Проверьте свои авто: когда казахстанцы должны уплатить транспортный налог

Новости Казахстана 0 3 138

В 2025 году автовладельцы должны уплатить транспортный налог за прошедший 2024 год. При этом расчет вносимой суммы будет основан на значении МРП за прошлый год. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: maybeiii/Getty Images
Иллюстративное фото: maybeiii/Getty Images
Транспортный налог в обязательном порядке уплачивают все владельцы транспортных средств. Исключение составляют некоторые категории граждан, освобожденных от налога.

Сумма зависит от объема двигателя транспортного средства – чем он меньше, тем дешевле обходится платеж. Уплата производится до 1 апреля следующего года, который идет после отчетного.

Другими словами, налог за 2024 год должен быть уплачен до 1 апреля 2025 года. При этом расчет применяется на основе МРП за прошлый год – 3 692 тенге (для сравнения: в 2025 году этот показатель вырос до 3 932 тенге).

Как рассчитать сумму налога

Сумма, подлежащая к оплате за транспортный налог, рассчитывается на основе характеристик автомобиля.

Узнать точное значение можно с помощью онлайн-ресурсов:

  • на сайте kgd.gov.kz – специальный калькулятор для расчета налога;
  • в мобильном приложении e-Salyq Azamat – в разделе "Калькуляторы";
  • в мобильных приложениях некоторых банков – в разделах "Платежи"-"Налоги"-"Налог на транспорт".

Произвести уплату налога можно в банковских приложениях, через отделения или сайт "Казпочты", сайт "Электронного правительства" или приложение e-Salyq Azamat.

При этом важно не упустить дату платежа во избежание неприятных последствий.

Если забыть про налог или игнорировать его

После 1 апреля владельцы транспортных средств, не уплатившие соответствующий налог, столкнутся с начислением пени. Она приведет к росту суммы оплаты.

В случае дальнейшего игнорирования обязательного платежа могут последовать более строгие меры воздействия: если долг превышает 1 МРП, то через 30 дней просрочки будет сформирован налоговый приказ о взыскании задолженности.

Еще через пять дней данный налоговый приказ будет передан на принудительное взыскание частным судебным исполнителям (ЧСИ).

В результате у должников могут оказаться арестованными счета и имущество (например, изымают автомобиль), а в итоге вместе с суммой налога им также придется оплачивать услуги ЧСИ.

Поэтому следует заранее проверить стоимость предстоящего платежа за 2024 год и произвести его вовремя.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...