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19.02.2025, 08:30

Суд обязал Air Astana выплатить отцу и дочери компенсацию за сорванный отдых

Новости Казахстана 0 620

В районном суде Алматы огласили решение о частичном удовлетворении поданного пассажирами иска. Air Astana обязана возместить имущественный ущерб семье из Актобе за сорванный отдых в Турции. Об этом сообщил адвокат Данильхан Шагатаев в своем Telegram-канале, передает Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Авиакомпания также возместит моральный ущерб и налоговые расходы семьи.

В прошлом году отец и дочь из Актобе планировали совместный отдых в Турции. Они оплатили услуги турагента, куда входило приобретение авиабилетов, бронирование отеля, трансфер, отдых и так далее.

"Туристы должны были вылететь за два дня до тура из Актобе в Алматы, но их рейс не состоялся из-за поломки самолета. Air Astana уведомила, что рейс будет особенно необычным, и просила пассажиров подождать. Рейс откладывали неоднократно, а потом и вовсе отменили. Информация о том, что рейс все-таки состоится, но его будет выполнять FlyArystan, была недостоверной. FlyArystan не пропускал пассажиров с другого рейса на свои воздушные суда, из-за чего пассажиры не смогли вылететь в Алматы, потратив на ожидание решения вопроса 2 дня", - пишет Шагатаев.

В итоге семья не вылетела в Турцию из Алматы.

Выяснилось, что Air Astana не предусматривала замену воздушного судна, предполагалось, что его отремонтируют и сразу же запустят в эксплуатацию. Однако неисправное воздушное судно отремонтировать в Актобе не удалось, в результате его перегнали в Астану без пассажиров. Возможно, если бы Air Astana заменила воздушное судно, туристы успели бы на свой тур, считает адвокат.

По решению суда Air Astana возместила стоимость всех билетов, в том числе билетов по турпродукту. Авиакомпания еще должна возместить туристам около одного миллиона тенге.

Ранее мы сообщали, что история 12-летней девочки из Уральска, которая осталась одна в аэропорту Астаны, после того как ее не допустили на рейс, получила продолжение.

Перевозчик просил снизить моральную компенсацию с 5 миллионов до 1,5 миллиона тенге.

Судебная коллегия Алматинского городского суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы и оставила решение в силе. Напомним, суд первой инстанции присудил пять миллионов тенге маме ребенка в качестве моральной компенсации.

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