Россия выдала казахстанца, которому грозит до 15 лет тюрьмы

Как рассказали в надзорном органе 19 февраля 2025 года, указанная группа, состоящая из ранее судимых людей, с 2022 по 2023 годы, применяя насилие к предпринимателям и жителям Жамбылской области, занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством.

"Руководитель и участники организованной преступной группы на данный момент осуждены к различным срокам лишения свободы, а сам фигурант после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В августе 2024 года он задержан на территории Амурской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину", – сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее из России экстрадировали сразу двух казахстанцев, которых подозревают в убийстве знакомого на почве личной неприязни.