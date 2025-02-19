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19.02.2025, 10:19

От двух самолетов Embraer отказались в Казахстане после трагедии под Актау

Новости Казахстана 0 496

В компании Air Astana поделились планами по обновлению авиапарка, передает корреспондент Tengri Travel.

Фото Иса Таженбаев, Ерлан Джумаев, Экспедиция +362 / Tengrinews.kz
Фото Иса Таженбаев, Ерлан Джумаев, Экспедиция +362 / Tengrinews.kz

Как сообщил вице-президент авиакомпании Ибрахим Жанлыел, они вывели из эксплуатации два самолета Embraer - судно этой марки потерпело крушение под Актау в прошлом году.

"В настоящее время авиакомпания эксплуатирует 58 самолетов, число которых мы планируем довести до 80 к концу 2028 года. Мы взяли на себя обязательства и в прошлом году поставили 10 самолетов семейства Airbus-320 и 2 самолета марки Embraer были выведены из эксплуатации", - сказал Жанлыел на заседании правительства.

Крушение самолета в Актау: что произошло?

25 декабря 2024 года в трех километрах от аэропорта Актау произошла трагическая авиакатастрофа с участием самолета Embraer азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Самолет, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел крушение при попытке экстренной посадки. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Расследование и версии

Расследование катастрофы в соответствии с конвенцией ИКАО (Международная организация гражданской авиации) возглавляет Казахстан. В работе участвуют специалисты из Азербайджана, России, международные эксперты и представители Embraer. Черные ящики изъяты и расшифровываются с участием международных экспертов.

Азербайджанские СМИ, а также Euronews и Reuters опубликовали материалы, в которых обсуждается версия о работе российских средств противовоздушной обороны как одной из причин катастрофы.

28 декабря президент России Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ Грозного, и практически потерял управление. По его словам, судно привели в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

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