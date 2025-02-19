При задержке авиарейсов казахстанцы смогут получать компенсацию

Он рассказал, что в стране планируют внедрить биометрию пассажиров и упростить получение компенсации при задержке рейсов.

В данный момент, как уточнил Т. Ластаев, в рамках ГЧП уже внедрены проекты системы электронного документооборота в грузоперевозках "E-freight" и сбора данных об авиапассажирах API/PNR. В аэропортах работает система E-doc-airport.

"На стадии внедрения биометрическая идентификация пассажиров, оптимизация маршрутов для сокращения времени полета и расхода топлива и цифровая услуга страхования при задержках рейсов. Это будет специальный сервис, внедренный в приложение по продаже авиабилетов, который позволит пассажирам страховать задержку и мгновенно получать выплаты в случае задержки рейса", – пояснил он.

Также по его информации, на авиарынок Казахстана выходят четыре иностранных лоукостера: SpiceJet (Индия), Eastar Jet и T’way Air (Южная Корея), ThayAirAsia (Таиланд). И в 2025 году запланировано 16 новых направлений, среди которых города Рим, Мюнхен, Будапешт, Шанхай, Гуанчжоу, Пусан (Корея) и другие.

В прошлом году режим "открытого неба" внедрен в 17 воздушных гаванях страны. На данный момент установлено авиасообщение с 31 страной и 58 городами, выполняются рейсы по 119 маршрутам.

Однако, по словам Т. Ластаева, в данной сфере наблюдается нехватка кадров. Ежегодно требуется 500-600 новых специалистов. Из-за отсутствия у Академии международного сертификата EASA PART-FCL авиакомпании вынуждены нанимать иностранных пилотов (всего 1,5 тыс. действующих пилотов из них 400 – иностранных).

"Для решения проблемы Академия до конца года планирует получить сертификат EASA – Европейского агентства по безопасности полетов, что повысит качество подготовки кадров и снизит зависимость от зарубежных специалистов", – заверил вице-министр.

Т. Ластаев обратил внимание на то, что для развития перевозок необходимо авиатопливо в достаточном количестве и по конкурентоспособной цене. В связи с этим Агентство по защите и развитию конкуренции и министерство энергетики разрабатывают комплекс мер, направленных на снижение стоимости авиатоплива, увеличение производства и переход на стандарты JETA-1 и устранение посредников при поставках.

Он поделился и планами о развитии авиахабы с увеличением грузопотока в шести аэропортах Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Актау). В рамках их модернизации будут предприняты меры на обновление инфраструктуры и упрощение логистических процессов. Планируется привлечь $2,1 млрд.

Между тем в 10 аэропортах уже прошел ремонт на 350 млрд тенге частных инвестиций.

В результате всех предпринятых мер ведомство ожидает, что к 2030 году пассажиропоток вырастет с 14,7 млн до 26 млн. Объем обработанного груза вырастет со 170 тыс. тонн до 500 тыс. тонн, а парк воздушных судов расширится со 104 до 221 единиц. Международных направлений станет 200.

Ластаев добавил, что уровень безопасности полетов в Казахстане составляет 82% по оценке Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что на 11,2% выше среднемирового уровня и сопоставим с показателями стран западной Европы.

"В прошлом году Еврокомиссией были полностью сняты все ограничения на полеты по Черному списку для казахстанских авиакомпаний в страны Евросоюза. По приглашению главы государства впервые с официальным визитом посетит Казахстан президент Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано. Это будет новым этапом сотрудничества между сторонами", – заверил вице-министр.

Между тем руководитель Авиационной администрации Каталин Раду рассказал о проверке основных авиапредприятий страны. Такое поручение было дано после авиакатастрофы в Актау.

Он пояснил, что на февраль 2025 года были проверены аэропорты Астаны, Павлодара, Алматы, Актау, Шымкента и Усть-Каменогорска. Также прошли перронные проверки 71 воздушного судна, устранены 18 нарушений.

Вместе с тем в старне приостановлены сертификаты эксплуатантов 10 авиакомпаний Falcon Avia, Cerium Air, Fly Jet.kz, "Южное небо", "Сайга Эйр", SAMGAU AGRO, Asia Continental, Falcon Aviation, Jupiter Jet.

Помимо этого, приостановлены и ограничены эксплуатации четырех взлетно-посадочных полос и заправок в Шымкенте, Талдыкоргане, Балхаше.

Раду отметил, что в этом году планируется провести 820 проверок.