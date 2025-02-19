В деле Перизат Кайрат появился новый эпизод об афере на Т22 млн для детей-инвалидов

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«В настоящий момент расследуется уголовное дело по статье 190 (УК РК – КазТАГ), это мошенничество. Также по статье 218, это легализация денег, добытых преступным путем. Расследуются несколько эпизодов. Мы ранее уже в пресс-релизе выдавали информацию по деньгам, которые она привлекала на пожертвования Палестины, связанные с последствиями событий, которые происходили в Палестине. Также последствия связаны с паводками и вот буквально мы в конце января зарегистрировали дополнительно новый эпизод – это где она собирала, организовывала аукцион и сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов и таким образом она собрала около Т22 млн, которые также потратила на свои личные нужды. (…) Мы когда суммировали все суммы, которые она получила по всем этим эпизодам, она практически купила квартиры, частный дом, машины», - сообщил в кулуарах мажилиса в среду заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов.

Он сообщил, что расследование уголовного дела находится на стадии завершения.

«Буквально, в ближайшее время мы уже объявим об окончании и перейдем на этап ознакомления. Сколько будет идти ознакомление, я точно не могу сказать, поскольку это зависит от участников уголовного процесса. Примерно более 100 томов материалов уголовного дела, не считая вещественных доказательств, поэтому все будет зависеть от участников процесса. (…) Я думаю, где-то в начале марта мы объявим об окончании», - сказал замглавы АФМ.

Напомним, Перизат Кайрат вменяют хищение свыше Т1,5 млрд, собранных для пострадавших от паводков. КазТАГ сообщал, что многие соучредители возглавляемого Кайрат фонда оказались из партии Amanat. На фоне скандала стало известно, что ее сняли с должности президента Федерации пара настольного тенниса Казахстана. 16 ноября сообщалось, что Кайрат вменяют хищение собранных Т200 млн для помощи жителям Палестины. Позже стало известно, что ее арестовали на два месяца в Астане. 13 декабря сообщалось, что недвижимость и имущество Перизат Кайрат арестовали с санкции суда. 18 декабря стало известно, будут ли проверять фонды в ЗКО после дела Перизат Кайрат. 20 декабря КазТАГ сообщал, что маму Перизат Кайрат признали подозреваемой по делу о хищениях.