Одно из самых жестких наказаний в мире нашли в казахстанском законе

Депутат Мажилиса Николай Арсютин обратился к главе МВД Казахстана с критикой статьи 608 КоАП, называя ее одной из самых жестких санкций в мире, передает Tengri Auto .

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Арсютин отметил, что данная статья предусматривает 15 суток ареста и лишение прав на 7 лет за управление (или передачу управления) транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения.

"Граждане отмечают ряд негативных последствий, вызванных действующей редакцией данной статьи. Лишение права управления транспортным средством на 7 лет является одной из самых жестких санкций в мире, при этом норма не учитывает степень тяжести правонарушения, отсутствие ДТП, минимальный уровень алкоголя", - заявил депутат.

Также он отметил, что многие казахстанцы, работающие в таких сферах, как такси, дальнобойные перевозки, курьерская доставка и крановщики, фактически теряют источник дохода, оставляя свои семьи без средств к существованию. По данным Министерства труда, в этих сферах заняты около 500 тысяч человек.

По его словам, чрезмерная строгость наказания порождает риски злоупотреблений со стороны сотрудников полиции, что подтверждается жалобами граждан.

Арсютин сослался на данные Комитета административной полиции, согласно которым с момента принятия новой редакции статьи было осуждено более 200 000 человек, при этом количество ДТП в состоянии алкогольного опьянения за 2022-2024 годы составило 1 266 случаев.

Он также привел примеры международной практики, где наказания за управление в нетрезвом виде более гибкие и учитывают степень опьянения и обстоятельства правонарушения.

"В Германии предусмотрены градации ответственности: до 0,5 промилле алкоголя - штраф; 0,5-1,1 промилле - штраф и временное лишение прав; свыше 1,1 промилле - уголовная ответственность. Во Франции за превышение 0,5 промилле предусмотрен штраф и временное лишение прав на 3 года, но наказание ужесточается в случае ДТП или отказа от теста. В США наказание варьируется от штрафов и обязательных курсов до тюремного заключения, но срок лишения прав редко превышает 3–5 лет. В России лишение прав за первое нарушение - 1,5-2 года", - указал депутат.

Арсютин предложил МВД предоставить аргументированный анализ существующих санкций и разработать единые правила для освидетельствования на наличие алкоголя и наркотиков в крови, с учетом права выбора лаборатории и возможности повторного анализа.

По его словам, депутаты в ближайшее время намерены внести поправки в статью 608 КоАП и готовы совместно обсудить данную норму.