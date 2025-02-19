На сколько хотят проиндексировать пенсии и пособия казахстанцев в связи с повышением НДС

В кулуарах Мажилиса вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал про индексацию пенсий и пособий казахстанцев в случае роста размера НДС до 16%, передает Azattyq Rýhy.

Иллюстративное фото finbiz.kz: UGC

Журналисты поинтересовались у Амрина, будут ли увеличивать зарплаты, пенсии и пособия казахстанцев, если НДС в стране вырастет до 16%.

«Мы собираемся индексировать заработные платы, пенсии, пособия. Мы просчитывали, это дополнительно в расходах бюджета в порядка 800 млрд тенге. Базовая инфляция у нас в прогнозе социально-экономического развития составляет 7-8%. Дополнительная инфляция порядка 3%. То есть, если к 8 прибавить 3 - это на 11% дополнительный рост инфляции. Мы итак ежегодно на размер инфляции индексируем. Если сейчас ничего не делать, итак будет ежегодно рост у нас порядка 8%. Стоимость дополнительной индексации 3% - 800 млрд тенге», - пояснил Амрин в среду.

Он заявил, что рост на 3% касается зарплат гражданских служащих, пособий, пенсий.