Атаку украинских дронов на КТК прокомментировали в МИД Казахстана

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали атаку беспилотников на крупнейшую нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) "Кропоткинская", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, Казахстан обсудит с украинскими партнерами атаку беспилотников на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская".
"Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам", - заявил Смадияров корреспонденту Tengrinews.kz.
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