Атаку украинских дронов на КТК прокомментировали в МИД Казахстана

Как заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, Казахстан обсудит с украинскими партнерами атаку беспилотников на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская".

"Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам", - заявил Смадияров корреспонденту Tengrinews.kz.