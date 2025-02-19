Стало известно, почему за казахстанских блогеров “взялись“ налоговики

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Как рассказала в интервью для нашего YouTube-канала руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД Дина Кусаинова, в налоговые органы поступали жалобы от казахстанцев.

"Начали проводить эту работу по многочисленным, кстати, жалобам. Поступают жалобы, обращения от наших граждан о том, что блогеры ведут роскошный образ жизни, не платят налоги: "Проверьте их, они ездят на таких-то машинах, в таких-то квартирах живут, приобретают какие-то дома". Естественно, у людей возникает вопрос, сколько они уплачивают налогов", - сообщила Дина Кусаинова.

Она уточнила, что уведомления были направлены блогерам в феврале 2025 года на основе анализа данных за 2022 и 2023 годы.

"В те времена блогеры осуществляли деятельность, кто-то представлял налоговую декларацию, кто-то не представлял, кто-то представлял налоговую декларацию с нулевыми показателями, поэтому мы провели анализ и выявили расхождение", - добавила представитель КГД.

Многие блогеры говорили, что собирали деньги на благотворительность, дни рождения и переводили средства родным. Как это доказать, объяснила Дина Кусаинова.

"Есть закон о благотворительности. При получении суммы на благотворительную помощь должен представляться отчет в уполномоченные органы о суммах, о том, кто осуществляет благотворительность. Как только нам будут предоставлены эти отчеты, естественно, будет приниматься во внимание. Теперь хотелось бы сказать об иных доходах. Есть понятие "благотворительная помощь", "спонсорская помощь". Все это тоже должно отражаться как доход и потом корректироваться согласно Налоговому кодексу. Если это не было сделано, естественно, они могут представить дополнительную налоговую декларацию, все это отразить, дать пояснение, и все будет принято во внимание. На уведомления должны отвечать 30 рабочих дней. Достаточно времени, почти полтора месяца", - отметила глава управления КГД.

В ответ на критику со стороны казахстанских блогеров, которые считают текущие проверки "показательной поркой", Дина Кусаинова заявила, что цель этих действий не наказание, а пополнение государственного бюджета.

"Это звучит грубо. В целом, я считаю, мы занимаемся пополнением государственного бюджета и администрируем всех физических лиц. Для нас неважно, это блогер, журналист или предприниматель. Все должны правильно исчислять и уплачивать налоги в государственный бюджет", - заявила представитель налогового органа.

Кроме того, она прокомментировала мнения о том, что проверки были инициированы "сверху".

"Уведомления были не только в феврале. Ранее также было уведомление. Другие блогеры молча дополнили налоговую декларацию, платили налоги. Кто-то на сегодняшний день через свои аккаунты просто говорит о том, что что-то неправильно... Если что-то неправильно, пусть предоставят нам пояснение, сопоставят все свои данные, с чем не согласны, предоставят пояснение. Более того, я хочу сказать, у нас есть блогеры, у которых при сопоставлении, наоборот, в налоговой декларации отражено больше дохода, чем мы выявили из своих источников. То есть у нас есть очень добросовестные блогеры, которые своевременно все правильно отражают и уплачивают налоги", - рассказала Дина Кусаинова.

Видео: Тengrinews.kz

Напомним, блогеры Казахстана массово получили налоговые уведомления о задолженности на миллиарды тенге. По данным Комитета государственных доходов, 594 человека занизили свои доходы на общую сумму 53,3 миллиарда тенге. Блогер Алишер Еликбаев сообщил на своей странице, что суммы доначисленных налогов у некоторых коллег превышают 300 миллионов тенге. Это означает, что их предполагаемые обороты должны составлять около 1 миллиарда тенге.