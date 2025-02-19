5 млн тенге потребовали у парня, севшего в авто в Алматинской области (видео)

В Алматинской области у подростка, севшего в автомобиль, вымогали 5 млн тенге за нераспространение видео личного характера. Подозреваемых задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Кадр из видео: polisia.kz

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в управление по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области обратилась 42-летняя жительница поселка Миялы Балхашского района.

"Женщина заявила, что днем 8 февраля в поселке Кызыл-Кайрат неизвестные лица насильно посадили в автомобиль Hyundai Elantra ее несовершеннолетнего сына и увезли в неизвестном направлении. По ее словам, злоумышленники угрожали подростку физической расправой и требовали 5 млн тенге", - рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. В ходе следствия установлено, что подозреваемые шантажировали потерпевшего, угрожая распространить в Сети видео личного характера.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников в момент передачи части требуемой суммы в размере 500 тысяч тенге", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, ведется следствие.