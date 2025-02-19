Казахстанцу грозит лишение свободы из-за запрещенной ручки

В Алматы поймали 42-летнего мужчину, который пытался продать шпионские устройства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Подозреваемого задержали сотрудники киберпола в ходе проведения республиканской операции Anti-fraud. Он пытался продать специальное техническое средство для проведения скрытой аудиозаписи.

"Незадолго до задержания он реализовал шпионскую технику в виде авторучки и имел при себе еще одну такую же ручку, которую планировал продать. По факту незаконного изготовления, производства, приобретения, сбыта или использования специальных технических средств для негласного получения информации в управлении полиции Жетысуского района возбуждено уголовное дело", - сообщил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

Иная информация в интересах следствия не сообщается.

Согласно статье 399 Уголовного кодекса "Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации", наказание устанавливается в виде штрафа в размере до 2000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок.