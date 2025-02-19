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19.02.2025, 17:27

Как изменится стоимость жилья после повышения НДС

Новости Казахстана 0 543

В Казахстане ожидают роста цен на жилье, передает LS.

Фото: Kstnews.kz
Фото: Kstnews.kz

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса ответил на вопросы журналистов о том, как изменится стоимость недвижимости после налоговой реформы. 

"Для данной отрасли еще обсуждается инфраструктурный сбор, но окончательного решения по нему нет. Но, на мой взгляд, все-таки правильнее обложить НДС. Что касается цен, предполагается, что инфляция вырастет примерно на 3%. Соответственно, в строительстве удорожание, конечно, будет. Мы это понимаем. Но я скажу по-другому. Сейчас же нет НДС, но цены все равно растут. Когда курс скакнул, недвижимость же сразу подорожала. Хотя, на самом деле, предпосылок не было", – заявил он.

При этом жилье, которое уже построено, будут продавать по нынешней цене, несмотря на то, что все компоненты были закуплены по старым ценам, привел пример вице-министр.

"Сейчас наши крупные застройщики, когда закупают материалы, не платят НДС. А теперь им придется делать это. Соответственно, если он в зачет не выстроит всех своих поставщиков, это будет налог с оборота. Таким образом, компании будут сами выводить из тени тех, у кого покупают стройматериалы", – пояснил Амрин.

Он отметил, что в целом за 2023 год объем ВВП страны составил 135 трлн тенге, из них теневая экономика – 17,5%, или примерно 20 трлн тенге.

При этом топ-5 сфер, которые находятся в тени, по его словам – это оптово-розничная торговля, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и образование. 

Ранее сообщалось, что в январе этого года цена на новое жилье в среднем по республике составила 499,9 тыс. тенге за 1 кв. м. Это на 4,1% выше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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