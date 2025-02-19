Казахстанец собрал более 82 млн тенге и сел на несколько лет

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении мужчины, обвиненного в совершении 49 эпизодов мошенничества, сообщает Zakon.kz.

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По информации суда от 19 февраля 2025 года, подсудимый от имени ИП, представляясь директором магазина "D.D." и интернет магазина, разместил в Instagram объявление по поставке напольных покрытий, не имея на самом деле финансовых и материальных возможностей исполнить свои обязательства.

"Введя их (клиентов. – Прим. ред.) в заблуждение, что осуществит поставку товаров, завладел денежными средствами 49 потерпевших, причинив им материальный ущерб на общую сумму более 82,2 млн тенге. Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей, договорами, заключенными между подсудимым и потерпевшими, квитанциями о перечислении денежных средств, выписками из банка", – сообщили в уголовном суде Астаны.

Приговором суда подсудимый осужден к 4 годам 8 месяцам лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.