Роженица умерла вместе с ребенком в казахстанском роддоме

Муж погибшей Улан Балапанов утверждает, что на момент поступления его жена была здорова и чувствовала себя хорошо. Однако позже родные узнали о ее смерти не от врачей, а от соседа.

«В тот день я приехал в больницу в 18:00, но меня не пустили. Затем в 21:00 мне позвонили не сами медики, а сосед, попросив срочно приехать. Когда я прибыл, врачи начали перекладывать ответственность друг на друга и сообщили, что моя жена и ребенок скончались. Я потерял их из-за некомпетентности врачей и руководства больницы», — рассказал Балапанов.

Родственники уверены, что трагедия произошла из-за врачебной халатности. Их возмутило, что уволенные после инцидента сотрудники вскоре вернулись на работу.

В больницу направлена мониторинговая группа, полиция проводит расследование. Врачи заявляют, что роды прошли по протоколу, но возникли осложнения. Однако окончательное медицинское заключение пока не опубликовано.