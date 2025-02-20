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20.02.2025, 07:16

Иностранец развелся с казахстанкой и задумал страшное - ему грозит пожизненный срок

Новости Казахстана 0 549

В Павлодаре 53-летний иностранец после развода с супругой не захотел делить совместное имущество и троих детей и заказал ее убийство, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: iStock
Фото: iStock

Процесс в отношении гражданина Азербайджана начался в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Также на скамье подсудимых оказались двое жителей Павлодара. Все трое обвиняются по статьям 24, части 3, 99, части 2, пунктам 7, 8 УК "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму".

Жертвой едва не стала 39-летняя павлодарка.

"У нас совместные дети, была семья, но отношения разладились. Больше двух лет назад я сказала, что начну готовить документы на развод, и с того момент муж словно обезумел. Однажды избил, я вырвалась, разбудила дочь, попросила вызвать полицию, но муж помешал ей. Тогда она позвонила моему брату, который забрал меня. На следующий день я сняла побои, написала заявление в полицию и подала на развод", - рассказывает женщина.
По ее словам, оставаться с супругом она боялась, приходила домой днем, когда тот был на работе, чтобы поухаживать за детьми - школьниками.

Раздел имущества завершился тем, что суд оставил женщине с детьми трехкомнатную квартиру, но обязал выплатить бывшему мужу 1/4 доли жилья.

"Я взяла в кредит четыре миллиона, чтобы отдать ему, но он пришел в бешенство. Я поняла, что он не планировал оставлять мне ни квартиру, ни детей", - говорит павлодарка.

Как следует из обвинительного заключения, представленного на суде прокурором, мужчина приезжал к бывшей жене на работу и устраивал ссоры, пытаясь выставить ее перед коллегами в негативном свете. Затем попросил знакомого найти человека, чтобы тот проследил и припугнул ее. На расходы посредник запросил миллион тенге, но получил 900 тысяч. Позже план изменился.

"После того, как Г. (экс-супруга подсудимого - прим.) вместе с дочерью стали проживать на другой квартире. Подсудимый Б. встретился со знакомым М. и сообщил, что желает, чтобы лицо, которое должно было причинить какой-либо вред здоровью Г., причинило ей смерть за вознаграждение в три миллиона тенге", - зачитал гособвинитель.

По материалам дела, исполнителем преступления стал 31-летний казахстанец.
В июне прошлого года он подкараулил женщину, когда та утром шла на работу.

"Я увидела, как на меня напал мужчина в капюшоне. Он бил меня ножом, снова и снова. Отпугнул его водитель, который случайно оказался рядом. Он прикладывал к ранам какие-то тряпочки. Очевидцы уже вызвали скорую, полицию. Сотрудники спросили: "Кто?" Я успела ответить, что нападавшего не знаю, но заказал меня точно муж", - вспоминает потерпевшая.

Врачи насчитали на теле пострадавшей 15 ножевых ранений.

"Я потеряла 3,5 литра крови, перенесла шок, пятичасовую операцию со вскрытием грудной клетки. Три месяца ходила в корсете. Врачи говорили, что я родилась в рубашке. Раны были в основном на шее, груди, губе, руках. К моменту выписки подозреваемых арестовали, а изрезавший меня парень, пытаясь скрыться побрился даже. Версия преступников такова, что я с ним встречалась во время замужества, мол, поэтому напал. По мере наказания хотелось бы, чтобы они долго там находились, и не трогали ни меня, ни моих детей", - сказала женщина.

Если суд признает подсудимых виновными, то им грозит от 15 до 20 лет либо пожизненный срок.

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