Из роскоши в колонию: в каких условиях содержат сводницу Айку

Стало известно, где сейчас находится скандальная блогерша Айка, передает корреспондент Tengrinews.kz . Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД.

Фото Instagram/LoveAika

21 мая 2024 года Ауэзовский районный суд Алматы приговорил блогершу к 6,5 года лишения свободы.

Кто такая Айка и чем она знаменита?

Айка известна как организатор сети элитных эскортниц в Алматы. Однако изначально девушка позиционировала себя как лайфстайл-блогер, транслируя в своем Instagram кадры роскошной жизни. Девушка вызывала зависть подписчиц своими путешествиями, дорогими подарками, шикарными украшениями и люксовыми авто.

В чем обвинялась Айка?

О задержании Айки стало известно в июне 2023 года. МВД сообщило о выявлении закрытых социальных сетей, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные и эскорт-услуги для состоятельных мужчин.

Сообщалось, что организатор секс-бизнеса тщательно замаскировала свою деятельность в интернете, где она имела широкую аудиторию в социальной сети Instagram, "позиционируя себя как успешную модель и блогера".

По данным МВД, алматинка осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов. Девушкам она обещала перспективу найти "спонсоров", завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу.

Блогерша обвинялась в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве группой лиц (статьи 296, часть 4, 309, часть 2, пункт 1 УК). Во время суда девушка вину признала частично.

Еще больший скандал вызвал слитый в сеть "список Айки" - перечень документов, которые содержат персональные данные, как утверждается, клиентов элитных проституток, среди которых оказались довольно известные люди.

Где сейчас Айка, не говорят

Корреспондент Tengrinews.kz поинтересовался у уполномоченного органа, где отбывает свой срок Айка, какую характеристику ей дают в исправительном учреждении и трудоустроена ли она. Однако в КУИС не стали раскрывать всю информацию.

"Указанная в запросе осужденная отбывает наказание, назначенное судом в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы. Согласно статье 15 закона "О персональных данных и их защите" и статье 93 Уголовно-исполнительного кодекса, иная информация из личных дел осужденных не подлежит разглашению. О месте отбывания осужденных в соответствии с действующим законодательством уведомляются близкие родственники", - сообщили в КУИС за подписью исполняющего обязанности руководителя Абая Кайырбекова.

Отметим, что в Казахстане функционируют шесть женских исправительных колоний: пять из них - средней безопасности, расположенные в Караганде, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях. В какой из них находится осужденная, ведомство не раскрывает.

Колонии общего режима предназначены для женщин, осужденных за преступления средней тяжести, и характеризуются менее строгими условиями содержания.

Условия в колонии средней безопасности

Ранее мы обсудили с юристом Фаридом Алиевым, что представляет собой режим в учреждениях средней безопасности в Казахстане. В таких колониях есть четыре типа условий отбывания наказания:

Строгие условия - осужденные живут в камерах, с минимальными правами: 3 посылки и 3 краткосрочных свидания в год, расходы до 2 МРП (7 864 тенге). Обычные условия - проживание в камерах или общежитиях, больше послаблений: 6 посылок, 6 краткосрочных и 2 длительных свидания, расходы до 6 МРП (23 592 тенге). Облегченные условия - расширенные права: 12 посылок, 6 длительных свиданий, расходы до 12 МРП (47 184 тенге). Льготные условия - разрешено свободное передвижение по территории учреждения.

Каждому осужденному в учреждениях предоставляется минимум 2,5 квадратных метра площади. У них есть личные спальные места и постельные принадлежности. Питание, одежда, белье и обувь - все предоставляется за счет государства в соответствии с сезоном и климатом.

Если осужденные работают на предприятии, то могут получать дополнительное питание.

Распорядок дня: