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20.02.2025, 08:12

Когда налоговая может заинтересоваться казахстанцами

Новости Казахстана 0 10 497

В Сети распространяется информация о том, что некоторым физлицам в Казахстане может понадобиться сдача декларации для их же выгоды. С чем это связано и кого это затрагивает, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images
Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images
Налоговая декларация о доходах и имуществе физического лица обязательна только для казахстанцев, которые подпадают под критерии ее сдачи – например, при использовании налоговых вычетов.

Однако в Интернете некоторые специалисты советуют гражданам все же добровольно сдать декларацию и отчитаться о доходах и имуществе.

Кому и зачем это может быть полезным, редакции NUR.KZ рассказал Дмитрий Казанцев, эксперт по налоговой безопасности.

Как сообщает эксперт, вопрос декларирования не страшен для тех казахстанцев, которые тратят ровно столько денег, сколько они получают из официальных источников.

Например, при зарплате в 300 тыс. тенге тратится столько же денег, и при этом нет никаких скрытых источников дохода.

То есть у Комитета государственных доходов (КГД) могут возникнуть вопросы к физлицу именно тогда, когда человек зарабатывает в виде зарплаты или каких-то пособий одну сумму денег, а по картам фактически тратит другую.

"Подобное как раз произошло с блогерами – то есть они взяли их выписки как физических лиц и посмотрели, сколько поступлений было и сколько они отобразили в отчете.

То есть по физическим лицам будет та же самая история. Чем это грозит? Ну надо будет заплатить налог в 10% с разницы. Конечно, есть и соответствующий штраф, но его вряд ли будут применять", – сообщает эксперт.

Кому лучше сдать декларацию добровольно

"Мое мнение – лучше сдать всем, без исключения. Дело в том, что в декларации 250.00 есть как минимум графа, в которой указываются наличные деньги, которые позже, когда будет что-то не сходиться по налогам, вы могли бы указать как потраченные средства.

А учитывая, что, если заглянуть в операции по карточкам любого нашего казахстанца, то практически никто не сможет объяснить, откуда у них столько поступлений денег, такая "подушка безопасности" в виде задекларированных наличных понадобится всем", – отмечает налоговый эксперт.

При этом он указывает, что также есть и вторая полезная графа – про прочее имущество.

Его также рекомендуется заполнить всем, потому что в будущем, продавая что-то из этого списка (указанного казахстанцами в декларации), им не придется платить за это налоги.

Как и где лучше хранить наличные

Как сообщает эксперт, на данный момент государство гарантирует казахстанцам достаточную финансовую защиту сбережений.

Например, в каждом банке до 10 миллионов тенге по обычным и валютным депозитам являются гарантированной суммой. А по сберегательным вкладам гарантия достигает 20 млн тенге.

И если что-то случится с банком, то деньги вернут вкладчику. Поэтому можно распределить средства в нескольких банках в рамках максимальных сумм гарантирования.

"Но сам я, конечно, не сторонник кэша. Сейчас есть много интересных инструментов через страхование жизни, через какие-то ПИФы, где можно их хранить", – отмечает эксперт.

Таким образом, добровольная сдача декларации может быть полезна казахстанцам, имеющим достаточные денежные накопления и большие траты. А также в случае наличия большого количества различного ценного имущества.

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