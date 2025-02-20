Официальный логотип к 80-летию Победы в ВОВ представило Министерство обороны Казахстана

В Министерстве обороны Казахстана сегодня показали официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

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Снимком оборонное ведомство 20 февраля 2025 года поделилось в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/modgovkz

"Официальный логотип к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", – следует из подписи публикации МО РК.

3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.