Кто еще из казахстанцев может получить "письма счастья" от налоговой

Новость о налоговых уведомлениях с миллионными суммами поступили блогерам. Однако они могут оказаться не единственными получателями – риски могут ожидать и физлиц. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
Согласно мнению эксперта, отправка блогерам уведомлений от Комитета государственных доходов (КГД) является как бы "пробой пера" – вероятно у них имеются большие обороты, так как блогеры задействованы в различных социальных ивентах и собирают деньги для благотворительных целей на личные счета.
"Второй момент – ведутся поиски своеобразной казахстанской "Блиновской".
Более того, они (КГД – прим. ред.) это используют в качестве стратегического момента, потому что они сейчас не могут продвинуть дополнительные критерии для отработки мобильных переводов – 100 человек в течение каждого из трех последовательных месяцев.
Они никак не могут поднять этот потолок. И, скорее всего, они найдут одного из наших блогеров, который допустит серьезные нарушения, ну и будут использовать его как пример", – отмечает Айдар Масатбаев.
То есть налоговые органы таким образом борются с серым оборотом денег в экономике. А начать решили именно с той части казахстанцев, которые отличаются большими суммами оборотов из банковских сведений – в этот раз оказались блогеры.
"И когда они найдут казахстанскую "Блиновскую", они пойдут по "физикам" – как минимум по тем этапам, которые уже прошли по всеобщему декларированию", – считает эксперт.
Как отмечает налоговый эксперт, то, как к налоговым органам поступили сведения о движении на частных банковских счетах казахстанцев, вызывает некоторые вопросы.
Так, есть приказ Министерства финансов "Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности" от 29 марта 2022 года № 323.
Согласно нему, КГД в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, формирует по состоянию на 31 декабря отчетного года список по следующим лицам:
"Просто индивидуальных предпринимателей и физических лиц в этот список по запросам КГД включать как бы не должен.
Далее КГД направляет запрос в банки по указанным лицам о представлении сведений. А банки и организации передают эти сведения в КГД в зашифрованном виде.
Таким образом, как попали сведения по банковским счетам наших блогеров, которые в вышеуказанный перечень не входят, мне не ясно", – отмечает Айдар Масатбаев.
Как сообщает Айдар Масатбаев, налоговые органы используют сведения по банковским счетам, денежным переводам – они пытаются "обуздать" эту сферу из-за огромного количества денежных отправлений.
Поэтому они указывают в уведомлениях всю сумму поступлений.
"Но мы должны понимать, что вот это уведомление, как минимум, выставлено по результатам камерального контроля. Это не сам факт, не как notice of deficiency в Соединенных Штатах, а лишь предположение налогового органа, что у вас есть такое нарушение.
И государство, согласно 96 статье Налогового кодекса, дает нам два варианта:
Ну и потом уже налоговый орган будет принимать решение, изучив наше пояснение несогласия, достаточно ли оно. И если объяснений недостаточно, то он объявит официальную налоговую проверку", – сообщает управляющий партнер юридической фирмы Salyqtez.
Как отмечает эксперт, при получении электронного уведомления о налоговой задолженности нужно открыть кабинет налогоплательщика и узнать, когда точно пришло это уведомление.
"Дело в том, что 30 рабочих дней, выделенных на отработку данного уведомления, начинают истекать не с момента получения на руки или ознакомления с ним, а именно с момента поступления данного уведомления в кабинет налогоплательщика", – советует эксперт.
Также он отмечает, что стоит сделать официальный запрос в управление, департамент или комитет госдоходов под руководством эксперта, чтобы они подробнее расписали причины указания именно такой сумму задолженности.
Потом нужно представить полное пояснение с приложением всех документов и, возможно, поучаствовать в процедуре заслушивания, если налоговикам что-то будет непонятно.
Это делается для того, чтобы наглядно показать им, что это были за обороты и откуда поступали деньги.
"Если налоговый орган останется неудовлетворенным нашим пояснением, то последует назначение внеочередной налоговой проверки.
Налоговый орган также будет приходить к тем людям, которые отправляли получателю деньги, и переподтверждать их происхождение – проводятся так называемые встречные проверки только по "физикам".
Поэтому в идеале желательно нанять эксперта, потому что он умеет читать уведомления и знает, что делать. Для тех налоговых экспертов, которые схожую работу проводили с бизнесом, подобная процедура будет абсолютно идентичной.
Нужно найти именно грамотного эксперта, потому что неправильная подача пояснений, неправильный подбор документов могут спровоцировать ненужную проверку.
Вот, ну и она чревата доначислениями от налоговой", – отмечает Айдар Масатбаев.
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