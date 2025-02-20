Казахстанцев пугают рассылкой о продаже отравленных духов

В мессенджерах казахстанцы рассылают друг другу сообщения с предупреждениями, что неизвестные продают отравленные духи. В Stopfake.kz напомнили, что информация - старый фейк, передает NUR.KZ.

Фото: m.fotostrana.ru

"В мессенджере WhatsApp жители Казахстана предупреждают друг друга о неизвестных людях, продающих отравленные духи. Якобы если вдохнуть запах, то можно умереть. Это старый фейк.

Сообщение о духах с ядом стало распространяться в Сети год назад. В феврале оно появилось в российском сегменте Интернета, позже его стали получать пользователи Беларуси и Эстонии", - сообщают фактчекеры.

Отмечается, что изначально сообщение носило политический характер, утверждая, что отравленные духи продаются в российских или белорусских городах жителями Луганска. Однако эта информация не подтвердилась. Позже информацию опровергли как в полиции, так и в Роспотребнадзоре.

До Казахстана фейк добрался в марте 2023 года. Ядовитыми духами стали пугать население в преддверии Международного женского дня.