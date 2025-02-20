Около трети опрошенных казахстанцев оправдывают вторжение России в Украину

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«Почти треть казахстанцев оправдывают войну. Результаты исследований демонстрируют, что нарративы российской пропаганды по-прежнему влияют на общественное мнение казахстанцев – почти треть граждан (27,8%) продолжают воспринимать войну, воспроизводя наиболее популярные тезисы роспропаганды: 10,7% верят, что Россия ведет специальную военную операцию против нацистов в Украине; 17,1% убеждены, что Россия воюет со странами Запада и НАТО на территории Украины», - говорится в распространенном в четверг сообщении по итогам опроса граждан на тему «Отношение казахстанцев к войне в Украине».

Проект реализует Международный центр журналистики MediaNet в сотрудничестве с исследовательским центром PAPERLAB при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра. К третьей годовщине войны в Украине Demoscope провел очередное исследование общественного мнения. Как отмечается, данные опросов 2022, 2023 и 2025 годов, проведенных по единой методологии, позволяют отследить динамику изменений в восприятии казахстанцев по отношению к конфликту.

«В 2022 году повестку Кремля поддерживали 33,2%, а в 2023 году 31,8% опрошенных. Стабильность этих показателей свидетельствует об уязвимости информационного пространства Казахстана, в котором продолжает активно присутствовать российский, в том числе пропагандистский контент, стабильно влияющий на определенный сегмент аудитории. Практически неизменным на протяжении трех исследований остается и противоположное восприятие аудиторией сути войны. В 2025 году почти четверть респондентов (24%) ответили, что Россия ведет войну против Украины с целью ее оккупации и дальнейшего присоединения. (22,1% и 28,4% соответственно в 2022-23 годы). При этом, почти половина респондентов (48,2%) затруднились ответить на данный вопрос», - сообщили исследователи.

Еще одним важным индикатором, отражающим отношение аудитории к войне, является степень поддержки воюющих сторон.

«Результаты трех исследований демонстрируют стабильную нейтральную позицию аудитории по этому вопросу. Такой позиции по итогам опроса 2025 года придерживаются 55,5%, в 2022 – 59,1%, в 2023 – 59,8% В 2025 году пятая часть казахстанцев (20%) выражает поддержку Украине. За Россию высказались 15% респондентов. Поляризация взглядов в этом вопросе проявляется в возрастном срезе аудитории. Так сейчас Россию активнее всего поддерживает часть населения старше 60 лет – 37,7%, что вдвое больше, чем среди респондентов 50-59 лет (17,3%) и более чем в пять раз выше среди 30-39 лет (7,1%). В то же время Украину более равномерно поддерживают все возрастные группы – от 15,4% до 28,9%», - сказано в сообщении.

При этом, отмечается тенденция снижения интереса к войне

«Внимание общества к войне постепенно снижается, но по-прежнему остается высоким. В 2025 году 42% продолжают следить за происходящим на фронте. Из них 11,8% мониторят ситуацию ежедневно, а 30,2% время от времени. Для сравнения, в 2023 году за новостями следили 53%, а в 2022 году 62,6%. Подобное снижение интереса может быть связано с усталостью аудитории, а также смещением фокуса на внутристрановые экономические и политические проблемы», - уточняет Demoscope.

Согласно информации, «опрос показал, что предпочтительным каналом получения информации о войне являются социальные сети (55,8%)», вместе с тем, «информацию аудитория также получает из казахстанских СМИ (19,9%); от знакомых и родственников (13,6%) и российских СМИ (9,3%)», а «менее популярны СМИ Украины (2,9%) и других стран (2,4%)».

«Относительно прогнозирования итогов войны – большинство опрошенных в ожидании мирного урегулирования. По мнению 57,4% стороны придут к компромиссу при содействии других стран. 11,8% считают, что победит Россия, а 4,7% – Украина», - сказано в распространенной информации.

Также бюро обращает внимание, что мнения насчет агрессии разделились

«С 2022 года бюро Demoscope фиксирует значительный уровень общественных опасений в отношении России. В 2025 году 25,8% казахстанцев допускают возможное нападение России на Казахстан. Из них 8,8% считают такой сценарий вполне возможным, а 17% допускают военную агрессию, но при определенных обстоятельствах. При этом 58% считают агрессию невозможной, а 16,2% затруднились с ответом. Респондентов также спросили изменилось ли их отношение к сторонам войны после ее начала. К Украине улучшилось отношение у 14,6% казахстанцев, к России у 4,3%. При этом об ухудшении отношения к России и к Украине заявили 28,8% и 14,6% соответственно. Более половины участников опроса (54,1% в отношении России и 57,7% – Украины) отметили, что отношение к странам не изменилось. Опрос показал, что более трети респондентов (35,1%) считают, что война отрицательно повлияла на экономику Казахстана. Лишь 5% отметили положительные изменения, а 41,3% не видят взаимосвязи между войной и ухудшающейся экономической ситуацией», - говорится в сообщении.

В заключение бюро добавляет, что общественное мнение – важнейший индикатор и инструмент, влияющий на принятие государственных решений.

«Исследования Demoscope подтверждают, что значительная часть казахстанцев подвержена влиянию российской пропаганды при оценке мотивов и сути войны в Украине. При этом казахстанские официальные СМИ практически не освещают войну, уступая возможность формировать внутреннюю повестку российским медиа. В условиях нарастающей геополитической нестабильности такой подход несет риски поляризации общества и роста ксенофобии, что требует пересмотра государственной политики в сфере информационной безопасности, а также системного внедрения медийной грамотности и противодействия дезинформации», - считают исследователи.

Они пояснили, что в некоторых вопросах респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.