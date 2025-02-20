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20.02.2025, 13:10

На “собственный часовой пояс“ перешел район в ВКО

Новости Казахстана 0 723

Жители 17 сел Катон-Карагайского района в Восточном Казахстане работают по новому графику, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как пояснили в местном акимате, с 5 января 2025 года в Катон-Карагайском районе ввели пятидневную рабочую неделю с 08:00 до 17:30 и обеденным перерывом с 12:00 до 13:30.

Руководитель отдела внутренней политики акимата Катон-Карагайского района Гульнар Жаксылыкова сообщила, что в конце прошлого года район посетила рабочая группа по обсуждению вопроса о часовом поясе. В ходе встреч с населением было принято решение запустить пилотный проект и начать рабочий день с 08:00.

"У нас в Катон-Карагае рано светает, мы же самый крайний восток, в пять уже светло. Опять же, на селе люди рано встают. Поэтому многие сразу согласились. По распоряжению акима района с 5 января работаем с восьми утра", - говорит руководитель ОВП акимата Катон-Карагайского района Гульнар Жаксылыкова.

Как сообщили в акимате, на новый рабочий график перешли все 40 учреждений района, хотя многим перестраиваться даже не пришлось, ведь школы, детские сады и больницы и так работали с 8 утра.

"Это очень удобно. И раньше детей к 08:00 отводили, а потом только с 09:00 начинали работать, а теперь - ребенка отвел в садик по дороге на работу, зато освободился раньше, домой пришел и дела успеваешь поделать. Нас это устраивает, возвращаться к прежнему графику не хотим", - говорит руководитель ОВП акимата Катон-Карагайского района ВКО Гульнар Жаксылыкова.

Местные предприниматели также поддержали решение об изменении рабочего графика.

"У нас туристический район, многие заезжают в магазин за продуктами рано, а мы уже открыты – удобно всем", - говорит предприниматель Мадина Жексембаева.

По официальным данным, пилотный проект введен в таких селах Катон-Карагайского района, как Қабырға, Белқарагай, Өрнек, Топқайың, Барлық, Коробиха и Ақсу, Өрел, Аршаты, Берел, Жамбыл, Қайыңды, Қызыл Жұлдыз, Аққайнар, Еңбек, Шыңғыстай, Жаңаүлгі.

Напомним: в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Спустя три месяца, 7 июня, петиция за отмену перевода времени собрала необходимые 50 тысяч подписей.

В августе прошлого года Министерство торговли и интеграции отклонило петицию о смене часового пояса, сославшись на научные исследования и отсутствие доказательств вреда для здоровья.

Ранее глава Министерства науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, сколько бюджетных средств потратят на исследование влияния единого часового пояса на казахстанцев.

В декабре 2024 года премьер министр Олжас Бектенов сделал заявление по вопросу единого часового пояса. Он отметил, что решение было принято на основе глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом.

"Понимаю, что переход на единый часовой пояс кому-то может доставлять дискомфорт. Организм постепенно привыкает. Такое решение было принято. Если есть какие-то неудобства в регионах, нужно работать с инфраструктурой, освещением, организацией гибкого графика, что позволяет наше трудовое законодательство. Все эти вопросы будем далее решать", - добавил премьер-министр.

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