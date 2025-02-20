К казахстанцам обратились по поводу номеров с +870

АО "Государственная техническая служба" 20 февраля 2025 года предупредила казахстанцев о случаях мошенничества с использованием номеров, начинающихся на +870, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в компании, этот телефонный код +870 принадлежит спутниковой связи Inmarsat, которая используется для связи в море, в воздухе и в удаленных регионах.
"Однако злоумышленники активно используют такие номера для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами", – предупреждают в ГТС.
Мошенники также могут использовать другие подобные коды Inmarsat:
"Не перезванивайте на неизвестные номера с кодом +870 и другими подобными! Не сообщайте личные данные, коды из SMS и данные ваших банковских карт. Если с такого номера от вас требуют код или любую информацию, это явный признак мошенничества. Никогда не передавайте никакую информацию!" – предупреждают казахстанцев.
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