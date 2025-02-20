Смартфоны начнут блокировать в Казахстане: что делать

Перед тем как приобрести новое устройство в Казахстане, с 24 марта необходимо в первую очередь проверить статус его верификации по IMEI-коду. Для этого можно будет воспользоваться открытым цифровым сервисом, который будет опубликован на официальных сайтах.

Если устройство легальное, человек получит соответствующую информацию об этом и сможет в последующем беспрепятственно использовать его в сети сотовой связи.

Если телефон не был верифицирован при ввозе в Казахстан или же получен отрицательный результат по данным GSMA или госорганов, то лучше отказаться от покупки. У данной техники не будет доступа к услугам связи на территории страны.

Для казахстанцев, которые хотят приобрести смартфон за границей и привезти в страну для личного пользования, будет доступна возможность предварительной идентификации устройства по IMEI-коду перед покупкой. В МЦРИАП отметили, что этот сервис поможет избежать проблем с приобретением поддельного или украденного товара.

После ввоза в страну такого устройства казахстанцу нужно предоставить некоторые сведения: дату пересечения границы Казахстана (если телефон ввезен самостоятельно) или информацию о посылке (если устройство получено почтой или экспресс-отправлением), документы, подтверждающие ввоз телефона в соответствии с налоговым и таможенным законодательством РК (при их наличии). В финале предстоит верифицировать устройство.

В случае приобретения на маркетплейсах Казахстана нужно проверить статус верификации устройства по IMEI-коду, указанному на коробке, перед подтверждением его получения.

В ведомстве также ответили на вопрос, что будет, если у техники, приобретенной у официального дистрибьютора, совпадет IMEI с уже зарегистрированным телефоном.

В таком случае, по информации МЦРИАП, в сети будет заблокировано устройство, сведения о подлинности и законности ввоза которого не будут подтверждены при верификации. При этом смартфоны, ввезенные до 24 марта 2025 года и/или уже зарегистрированные в сетях сотовой связи, автоматически попадут в список легализованных устройств и продолжат функционировать без ограничений.

"Такие телефоны не будут подлежать блокировке на основании отрицательной проверки законности их использования в сетях сотовой связи ни при каких обстоятельствах", – заверили в МЦРИАП.

В ведомстве добавили, что приобретение мобильных устройств у официальных дистрибьюторов значительно сокращает риск получения подделки.

Что касается иностранцев, въехавших в Казахстан, на телефоны работающие в роуминге, обязательства по подтверждению законности не распространяются.

При этом, если гражданин другой страны решит взять казахстанскую SIM-карту, ему будет предоставлен временный доступ к сети на 30 календарных дней.

"На регистрацию смартфона, используемого иностранным гражданином в сетях сотовой связи страны более 30 календарных дней, распространяется тот же порядок подтверждения законности его использования, как и для граждан Казахстана", – пояснили в МЦРИАП.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что внедрение новых правил не является фактором, который повлияет на удорожание абонентских устройств, так как они нацелены на борьбу с нелегальным ввозом и оборотом техники.