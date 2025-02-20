18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.61
524.96
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.02.2025, 17:16

Смартфоны начнут блокировать в Казахстане: что делать

Новости Казахстана 0 837

С 24 марта этого года в Казахстане начнут блокировать смартфоны из черного списка IMEI-кодов. В министерстве цифрового развития рассказали LS, как покупать технику в стране и за рубежом.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Перед тем как приобрести новое устройство в Казахстане, с 24 марта необходимо в первую очередь проверить статус его верификации по IMEI-коду. Для этого можно будет воспользоваться открытым цифровым сервисом, который будет опубликован на официальных сайтах.

Если устройство легальное, человек получит соответствующую информацию об этом и сможет в последующем беспрепятственно использовать его в сети сотовой связи.

Если телефон не был верифицирован при ввозе в Казахстан или же получен отрицательный результат по данным GSMA или госорганов, то лучше отказаться от покупки. У данной техники не будет доступа к услугам связи на территории страны.

Для казахстанцев, которые хотят приобрести смартфон за границей и привезти в страну для личного пользования, будет доступна возможность предварительной идентификации устройства по IMEI-коду перед покупкой. В МЦРИАП отметили, что этот сервис поможет избежать проблем с приобретением поддельного или украденного товара.

После ввоза в страну такого устройства казахстанцу нужно предоставить некоторые сведения: дату пересечения границы Казахстана (если телефон ввезен самостоятельно) или информацию о посылке (если устройство получено почтой или экспресс-отправлением), документы, подтверждающие ввоз телефона в соответствии с налоговым и таможенным законодательством РК (при их наличии). В финале предстоит верифицировать устройство.

В случае приобретения на маркетплейсах Казахстана нужно проверить статус верификации устройства по IMEI-коду, указанному на коробке, перед подтверждением его получения.

В ведомстве также ответили на вопрос, что будет, если у техники, приобретенной у официального дистрибьютора, совпадет IMEI с уже зарегистрированным телефоном.

В таком случае, по информации МЦРИАП, в сети будет заблокировано устройство, сведения о подлинности и законности ввоза которого не будут подтверждены при верификации. При этом смартфоны, ввезенные до 24 марта 2025 года и/или уже зарегистрированные в сетях сотовой связи, автоматически попадут в список легализованных устройств и продолжат функционировать без ограничений.

"Такие телефоны не будут подлежать блокировке на основании отрицательной проверки законности их использования в сетях сотовой связи ни при каких обстоятельствах", – заверили в МЦРИАП.

В ведомстве добавили, что приобретение мобильных устройств у официальных дистрибьюторов значительно сокращает риск получения подделки.

Что касается иностранцев, въехавших в Казахстан, на телефоны работающие в роуминге, обязательства по подтверждению законности не распространяются.

При этом, если гражданин другой страны решит взять казахстанскую SIM-карту, ему будет предоставлен временный доступ к сети на 30 календарных дней.

"На регистрацию смартфона, используемого иностранным гражданином в сетях сотовой связи страны более 30 календарных дней, распространяется тот же порядок подтверждения законности его использования, как и для граждан Казахстана", – пояснили в МЦРИАП.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что внедрение новых правил не является фактором, который повлияет на удорожание абонентских устройств, так как они нацелены на борьбу с нелегальным ввозом и оборотом техники.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...