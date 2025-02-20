Казахстан не будет блокировать счета иностранцев с просроченными картами

АЛМА-АТА, 20 фев - РИА Новости. Денежные средства иностранцев не будут блокироваться на счетах в банках Казахстана по истечению срока действия платежных карт, которые по новым правилам выдаются нерезидентам на 12 месяцев, сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики (АРРФР), передает РИА Новости
"Принятыми поправки вопрос "замораживания" денежных средств на платежных картах нерезидентов не затрагивался. Согласно постановлению правления агентства от 31 декабря 2024 года, срок действия платежных карт, выпущенных для нерезидентов республики Казахстан, ограничен 12 месяцами. Однако данное изменение не влияет на доступ нерезидентов к их средствам, поскольку банковские счета, к которым привязаны карты, продолжают функционировать после истечения срока действия карты. Банк заранее уведомляет клиента о предстоящем завершении срока действия карты и предоставляет возможность распорядиться средствами через банковский счет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте InBusiness.kz со ссылкой на АРРФР.
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