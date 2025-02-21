"Квартплата не зависит от квадратуры": замглавы МНЭ неожиданно ответил на вопрос о росте тарифов

В кулуарах мажилиса вице-министра экономики спросили о росте тарифов на комуслуги, отметив, что счета в зимний период у некоторых доходят до 50-60 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ответ вице-министра нацэкономики Армана Касенова оказался неожиданным - чиновник заявил, что сумма в квитанциях за коммунальные услуги не зависит от площади жилья.

"Квартплата зависит не от квадратуры, а от того, сколько потребляет квартира. Лично я плачу гораздо меньше, чем указываемая вами сумма. Возможно, я потребляю меньше […].

Я ощутил удорожание, мы понимаем, что есть инфляция в экономике. Она снижается, но она есть. Удорожание есть, но не такое драматическое, которое вы привели в своем примере", - заявил вице-министр.

Он добавил, что у Министерства труда и социальной защиты есть программа адресной поддержки социально уязвимых слоев населения, которую оказывают, если расходы семьи на комуслуги превышают 5-10% от их дохода.

Отметим, что в квитанциях коммунальных платежей в Казахстане с учетом площади жилья рассчитывается отопление, плата за ОСИ или КСК, а также за электроэнергию по ОДН (общедомовые нужды), которую также высчитывают пропорционально площади жилья.

Также стоит отметить, что алматинцы, у которых нет приборов учета горячей и холодной воды, будут платить за коммунальные услуги практически на 40% дороже. Новые тарифы ввели с февраля. Изменения в счетах все горожане увидят уже в марте.