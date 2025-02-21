16% и 15 млн тенге: в мажилис ушли правки по НДС

"Основные изменения – снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3,8 тыс. МРП (15 млн тенге). Повышение ставки НДС с 12% до 16%. Для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%", – сообщили в ведомстве.

При этом, согласно поправкам, специальный налоговый режим упрощенной декларации будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

Ранее глава Halyk Bank Умут Шаяхметова высказала LS опасения, что повышение ставки НДС может ухудшить качество кредитного портфеля банков. И предложила вначале провести налоговое администрирование и навести порядок на таможне.

Кроме того, в Миннацэкономики предполагали, что цены на жилье могут повыситься с ростом ставки данного налога.

Напомним, что в Казахстане предлагали не снижать порог НДС до 15 млн тенге, а, наоборот, повысить его до 150 млн тенге.

При этом старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серікбай высказывал мнение, что увеличение ставки НДС и снижение порога по нему с 78 млн до 15 млн тенге может замедлить деловую активность в стране. Например, привести к росту налоговой нагрузки на МСБ, увеличению цен и снижению покупательской способности населения.