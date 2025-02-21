18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.61
524.96
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.02.2025, 20:28

16% и 15 млн тенге: в мажилис ушли правки по НДС

Новости Казахстана 0 311

Поправки в законодательство по повышению ставки НДС внесли в мажилис. Об этом сообщает министерство нацэкономики, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

"Основные изменения – снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3,8 тыс.  МРП (15 млн тенге). Повышение ставки НДС с 12% до 16%. Для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%", – сообщили в ведомстве.

При этом, согласно поправкам, специальный налоговый режим упрощенной декларации будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

Ранее глава Halyk Bank Умут Шаяхметова высказала LS опасения, что повышение ставки НДС может ухудшить качество кредитного портфеля банков. И предложила вначале провести налоговое администрирование и навести порядок на таможне.

Кроме того, в Миннацэкономики предполагали, что цены на жилье могут  повыситься с ростом ставки данного налога.

Напомним, что в Казахстане предлагали не снижать порог НДС до 15 млн тенге, а, наоборот, повысить его до 150 млн тенге.

При этом старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серікбай высказывал мнение, что увеличение ставки НДС и снижение порога по нему с 78 млн до 15 млн тенге может замедлить деловую активность в стране. Например, привести к росту налоговой нагрузки на МСБ, увеличению цен и снижению покупательской способности населения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...