Россия построит газопровод для Казахстана

Россия построит магистральный газопровод для подачи топлива в северные и северо-восточные регионы Казахстана, передает Tengrinews.kz .

Фото: Анатолий Устиненко / ИТАР-ТАСС

Об этом сообщается в распоряжении правительства Российской Федерации от 18 февраля.

В документе указано, что мощность газопровода будет составлять 10 миллиардов кубометров, а мощность компрессорных станций – 50 МВт.

В июле 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что правительство рассматривает два варианта газификации северных и восточных регионов Казахстана: с помощью продления магистрального газопровода "Сарыарка" и строительства газопровода из России.

В 2021 году Касым-Жомарт Токаев отмечал, что полное обеспечение газом севера страны, в частности, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, заслушивает отдельного внимания. Газификация способна придать значительный импульс промышленному развитию данных регионов, сделать их более привлекательными для ведения бизнеса и проживания.