Россия построит газопровод для Казахстана

Россия построит магистральный газопровод для подачи топлива в северные и северо-восточные регионы Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Об этом сообщается в распоряжении правительства Российской Федерации от 18 февраля.
В документе указано, что мощность газопровода будет составлять 10 миллиардов кубометров, а мощность компрессорных станций – 50 МВт.
В июле 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что правительство рассматривает два варианта газификации северных и восточных регионов Казахстана: с помощью продления магистрального газопровода "Сарыарка" и строительства газопровода из России.
В 2021 году Касым-Жомарт Токаев отмечал, что полное обеспечение газом севера страны, в частности, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, заслушивает отдельного внимания. Газификация способна придать значительный импульс промышленному развитию данных регионов, сделать их более привлекательными для ведения бизнеса и проживания.
"Это вопрос государственной важности", – подчеркивал тогда Президент.
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