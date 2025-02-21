За два года 150 погибших: действительно ли нужно смягчать наказание пьяным водителям?

Он также привел примеры международной практики, где наказания за управление в нетрезвом виде более гибкие и учитывают степень опьянения и обстоятельства правонарушения.

После данного заявления сенатор Марат Кожаев заявил, что такое строгое наказание принималось "не от хорошей жизни".

"Нарушения не прекращались, люди садились за руль в нетрезвом состоянии, совершались крупные ДТП, причинялся вред здоровью, жизни и имуществу людей", - сказал Кожаев в кулуарах Сената.

Стоит отметить, что несколько лет назад Президент Касым-Жомарт Токаев как раз предлагал ужесточить наказание пьяным водителям. Тогда Глава государства обратил внимание, что гибель людей в ДТП - это трагедия, на которую нельзя закрывать глаза.

"Люди гибнут, получают увечья. По количеству пострадавших дорожные инциденты не уступают вооруженным конфликтам в других странах. (...) Я дал поручение внести в законодательство нормы, ужесточающие наказание за управление автотранспортными средствами после приема любых видов алкоголя, в любых дозах. Это же касается наркотиков и других психотропных веществ. Давайте всех нарушителей дорожного движения, людей, которые осознанно садятся за руль, находясь в алкогольном или после принятия наркотиков и других психотропных веществ, сажать в тюрьмы. Это тяжкое преступление, направленное против законных прав наших граждан", - заявил тогда Президент страны.

Сколько "пьяных" ДТП произошло за 2023-2024 год

Согласно официальным данным, за 12 месяцев 2023 года в состоянии опьянения было совершено 366 ДТП, где погибли 82 человека и пострадали - 463. За 12 месяцев 2024 года в состоянии опьянения произошло 503 ДТП, где погибло 68 человек и пострадало 721.

Напомним, 22 сентября 2023 года женщина-депутат села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, народная избранница в сентябре этого года дважды нарушила правила дорожного движения. По официальным данным, первый материал в административный суд в отношении Сании Муратовой поступил 12 сентября. В отношении депутата был составлен протокол: находясь за рулем авто, она пересекла двойную сплошную линию. Спустя неделю, 20 сентября, был зафиксирован факт нахождения депутата за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.

Позже, 1 февраля 2024 года смертельное ДТП с пьяным водителем произошло в Жезказгане.

Водителю предъявили обвинения по части 3 статьи 345-1 УК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение вреда здоровью средней тяжести". Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет.

12 мая 2024 года пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, въехал в остановку с людьми. В Илийском районе Алматинской области автомобиль въехал на скорости в автобусную остановку. Два человека скончались, еще трое пострадавших были доставлены в больницу.

Позже, 1 октября, массовая авария с участием четырех автомобилей произошла в Уральске. Тогда 44-летний водитель Volkswagen Tiguan, который, по данным местных СМИ, является сотрудником аппарата акима ЗКО, врезался в стоящий на светофоре Mercedes, который от удара столкнулся с ВАЗом и Skoda Rapid.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что, согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель Volkswagen Tiguan находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".

3 октября 2024 года пьяная женщина на Mercedes оставила 8 многоэтажек в Актобе без газа. Женщина влетела на авто в яму, которую разрыли для газопровода. В акимате города сообщили, что застройщик готовился проложить газовую трубу для нового жилого комплекса и огородил место лентой. Но это не спасло ситуацию.

В декабре пьяный водитель трактора спровоцировал серьезное ДТП в Семее. По данным ведомства, водитель погрузчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разворот, не убедившись в его безопасности. Это привело к столкновению с автомобилем LADA Priora. От удара автомобиль LADA Priora оказался в неконтролируемом движении и столкнулся с Lexus. В результате столкновения водитель и пассажиры LADA Priora получили травмы средней степени тяжести и были срочно доставлены в больницу для медицинской помощи.

В феврале 2025-го в Павлодаре вынесли приговор бывшему высокопоставленному офицеру МВД, совершившему смертельное ДТП, в котором один человек погиб, а второй стал инвалидом. В июле прошлого года на трассе Павлодар - Семей подсудимый, управляя Lexus, столкнулся с попутным авто ГАЗ-3110, которое от удара выехало на встречную полосу, где столкнулось с другим автомобилем и опрокинулось в кювет. Судмедэкспертиза показала, что водитель иномарки находился в легкой степени опьянения.