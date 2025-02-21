Сколько задолжали казахстанцы по налогу на транспорт

Согласно данным Комитета госдоходов, казахстанцы накопили внушительную задолженность по транспортному налогу. Общая сумма долгов физических лиц по стране достигла 10,7 миллиарда тенге. При этом в списке должников числятся 335 тысяч плательщиков, передает Tengri Auto .

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Наибольшая сумма задолженности зафиксирована в Алматы - 2,1 миллиарда тенге. За это ответственны 39 тысяч плательщиков. В Астане ситуация немногим лучше: здесь долг составляет 1,3 миллиарда тенге, а число должников достигает 33 тысяч. Шымкент занимает третье место с суммой 885 миллионов тенге, которые недополучил бюджет от 28 тысяч владельцев транспортных средств.

Среди регионов выделяется Восточно-Казахстанская область, где задолженность составляет 213 миллионов тенге. Это самый низкий показатель среди представленных данных. Должников насчитали 8 тысяч человек.

Напомним, что неуплата транспортного налога может привести к начислению пени. За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25-кратной базовой ставки Нацбанка на каждый день просрочки.