Пенсионерка оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке в Шымкенте

Мошенников, выманивших 46 млн тенге у пенсионерки, арестовали в Шымкенте, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.

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Двоих подозреваемых в дистанционном мошенничестве киберполицейские задержали в ходе оперативно-розыскных работ, проведенных в рамках ОПМ Anti-fraud.

Жертвой обмана стала 69-летняя горожанка. Потерпевшая сообщила, что сначала получила звонок от «операторов сотовой связи» об истечении срока SIM-карты. Чтобы продлить его она продиктовала звонившим код из SMS.

«Через пару минут женщине поступил звонок от якобы правоохранительных органов с информацией, что ранее звонившие – мошенники, которые начали сомнительные операции на ее счету. Пенсионерка, строго следуя указаниям собеседника, сняла все деньги со счета, и чтобы сохранить их, временно доверила в «надежные руки»: оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке, откуда его забрали лжеправоохранители», — рассказали подробности в полиции.

Сейчас по указанному факту проводится расследование. Подозреваемые находятся под стражей.