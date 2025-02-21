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21.02.2025, 09:32

Цифровой тенге: как его купить бизнесу и в чем преимущество

Новости Казахстана 0 683

Пилотный проект "Цифровой НДС" запустили в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Проект с использованием цифрового тенге реализуется с четвертого квартала 2024 года Комитетом государственных доходов совместно с Национальным банком.

Цифровой тенге – это новая форма национальной валюты на основе блокчейн-технологии, которая позволяет программировать деньги для их использования строго по целевому назначению.

Как сообщается, для участия в пилоте компании-экспортеры могут приобрести цифровой тенге с маркированным НДС у Национального банка через банки второго уровня.

Цифровой тенге, в маркированной части, не может быть использован для других целей или обналичен – эти средства предназначены исключительно для расчетов с поставщиками и бюджетом.

Вся информация по транзакциям с цифровым тенге, а также сведения о движении НДС по поставщикам и поступлениям в бюджет будет передаваться Национальным банком в органы государственных доходов.

Такой механизм позволит органам государственных доходов обладать достаточной информацией для возврата НДС в кратчайшие сроки без налоговых рисков.

Основными преимуществами использования цифрового тенге для бизнеса являются:

  • сокращение сроков возврата НДС до 15 рабочих дней вместо 55-75 дней;
  • отсутствие налоговых проверок, что снижает административные и финансовые издержки;
  • быстрая и гарантированная оборачиваемость денежных средств, что улучшает финансовое планирование.

Отмечается, что участники пилотного проекта уже получили возврат за IV квартал 2024 года в течение 5 дней без проведения налоговой проверки и применения системы управления рисками.

Проект подтверждает свою эффективность, и КГД намерен расширять цифровые решения, что повысит прозрачность налоговых поступлений, подчеркнули в ведомстве.

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