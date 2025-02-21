Цифровой тенге: как его купить бизнесу и в чем преимущество

Пилотный проект "Цифровой НДС" запустили в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
Проект с использованием цифрового тенге реализуется с четвертого квартала 2024 года Комитетом государственных доходов совместно с Национальным банком.
Цифровой тенге – это новая форма национальной валюты на основе блокчейн-технологии, которая позволяет программировать деньги для их использования строго по целевому назначению.
Как сообщается, для участия в пилоте компании-экспортеры могут приобрести цифровой тенге с маркированным НДС у Национального банка через банки второго уровня.
Цифровой тенге, в маркированной части, не может быть использован для других целей или обналичен – эти средства предназначены исключительно для расчетов с поставщиками и бюджетом.
Вся информация по транзакциям с цифровым тенге, а также сведения о движении НДС по поставщикам и поступлениям в бюджет будет передаваться Национальным банком в органы государственных доходов.
Такой механизм позволит органам государственных доходов обладать достаточной информацией для возврата НДС в кратчайшие сроки без налоговых рисков.
Основными преимуществами использования цифрового тенге для бизнеса являются:
Отмечается, что участники пилотного проекта уже получили возврат за IV квартал 2024 года в течение 5 дней без проведения налоговой проверки и применения системы управления рисками.
Проект подтверждает свою эффективность, и КГД намерен расширять цифровые решения, что повысит прозрачность налоговых поступлений, подчеркнули в ведомстве.
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