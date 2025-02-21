Кому в Казахстане принадлежат санатории и курорты

Больше всего государственных санаториев находится в Кызылординской области и Алматы. По частным лидируют Туркестанская область и Шымкент, а единственный иностранный находится в СКО. Интересно, что 41 санаторий числится как ИП.

Напомним, что в конце 2024 года в Министерстве туризма и спорта сообщили, какие новые курорты появятся в Казахстане.

Ранее стало известно, что санаторий "Казахстан" в Алматы вернули государству. Отметим, что Комитет туризма разработал план развития туризма в курортной зоне Боровое.