Новые выходы в интернет появятся у Казахстана

По информации ведомства, на данный момент на стадии обсуждения находится строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) через Туркменистан, Афганистан и Иран. Ранее LS сообщал, что данная линия обеспечит выход к интернету Персидского залива.

Также продолжается реализация проекта по прокладыванию ВОЛС по дну Каспия. Для этого создано совместное предприятие с равным участием "Казахтелекома" и Azertelecom. По итогам тендерных процедур определен EPC-подрядчик. Ведутся работы по заключению договора.

Помимо этого, Freedom Telecom Holding Ltd. в 2026 году построит гипермагистраль "Запад – Восток". В МЦРИАП сообщили, что он будет проложен по направлению Хоргос – Актау. Данная линия позволит передавать данные для пропуска трафика как альтернативного сегмента глобальной мировой транспортной сети Западная Европа – Юго-Восточная Азия.

Ранее глава холдинга Тимур Турлов сообщал, что этот проект и строительство центров обработки требуют 100 млрд тенге инвестиций.

Между тем в рамках проекта "Доступный Интернет" в Казахстане планируется до конца 2027 года обеспечить ВОЛС 3 тыс. сельских населенных пунктов (СНП). Это будет сделано по модели ГЧП.

За счет субсидирования малых и средних операторов будут построены местные сети в 1,1 тыс. СНП. 504 отдаленных села будут подключены к спутниковой связи (уже 176 из них имеют доступ к KazSat).

Более 20 тыс. км автодорог получат широкополосный доступ к мобильном интернету.