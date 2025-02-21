АФМ раскрыло подробности по новому делу в отношении Перизат Кайрат

В отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов 23 января 2025 года зарегистрировано новое досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в ноябре 2021 года Перизат Кайрат организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра для Общественного объединения "Батыр" в Акмолинской области.
Для повышения доверия к мероприятию были привлечены дети-инвалиды и их родители, нуждающиеся в таком центре.
По ложным данным, распространенным Перизат Кайрат, собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге.
Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях.
Кроме того, она говорила о приобретении земельного участка стоимостью 30 млн тенге для нужд ОО "Батыр", при этом в действительности данный участок приобретен объединением еще в 2019 году.
К сожалению, строительство реабилитационного центра так и не начато.
Помещение, якобы пожертвованное на нужды центра, на самом деле не существует.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
"Если вы стали жертвой мошеннических действий Перизат Кайрат, просим вас обратиться в Агентство РК по финансовому мониторингу по адресу: Астана, ул. Бейбiтшiлiк, 10 или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78, 70-84-79 (добавочный ном.: 21384)".Пресс-служба АФМ РК
Комментарии0 комментарий(ев)