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21.02.2025, 13:26

В Казахстане вырастут пенсии, зарплаты бюджетников и АСП

Новости Казахстана 0 1 956

В Казахстане вырастут размеры пенсий, зарплат бюджетников, а также адресной социальной помощи (АСП) и жилищной помощи. Об этом в эфире подкаста Сената Taldau Talks сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Выпуск подкаста был посвящен налоговой реформе: повышению НДС, а также его влиянию на бюджет и инфляцию в Казахстане.

"По закону мы должны на уровень инфляции скомпенсировать пенсии, зарплаты бюджетникам, учителям, врачам и так далее. Мы это делаем. При ставке 20 процентов это было 800 миллиардов тенге. При ставке 16 процентов будет где-то 500-550 миллиардов. АСП - мы ее увеличим. Сейчас она составляет 40-45 миллиардов на 200 тысяч человек. Что у нас остается? Остается жилищная помощь. Которую мы будем, безусловно, и так увеличивать, компенсировать в связи с повышениям тарифов", - заявил Жумангарин.

Ранее вопрос повышения зарплат и пособий казахстанцам из-за повышения НДС прокомментировала заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.

Напомним: 20 февраля поправки в проект Налогового кодекса внесли в Парламент.

"Внесены поправки по:

  • снижению порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тысяч МРП (78,6 миллиона тенге) до 3 800 МРП (15 миллионов тенге);
  • увеличению ставки НДС с 12 процентов до 16 процентов с установлением пониженной ставки 10 процентов для отдельных отраслей;
  • распространению специального налогового режима (СНР) упрощенной декларации только для сегмента В2С", - сообщили в Министерстве нацэкономики.
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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Насчёт поднятия зарплаты на уровень инфляции для бюджетников они сразу отреагировали, а где же закон который должен обязывать частных частные компании поднимать зарплату на уровень инфляции. Не забывайте что не все работают на гос службе. К примеру работникам акимата можно не поднимать зарплату.
21.02.2025, 09:39
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