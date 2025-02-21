В Казахстане вырастут пенсии, зарплаты бюджетников и АСП

В Казахстане вырастут размеры пенсий, зарплат бюджетников, а также адресной социальной помощи (АСП) и жилищной помощи. Об этом в эфире подкаста Сената Taldau Talks сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Tengrinews.kz.
Выпуск подкаста был посвящен налоговой реформе: повышению НДС, а также его влиянию на бюджет и инфляцию в Казахстане.
"По закону мы должны на уровень инфляции скомпенсировать пенсии, зарплаты бюджетникам, учителям, врачам и так далее. Мы это делаем. При ставке 20 процентов это было 800 миллиардов тенге. При ставке 16 процентов будет где-то 500-550 миллиардов. АСП - мы ее увеличим. Сейчас она составляет 40-45 миллиардов на 200 тысяч человек. Что у нас остается? Остается жилищная помощь. Которую мы будем, безусловно, и так увеличивать, компенсировать в связи с повышениям тарифов", - заявил Жумангарин.
Ранее вопрос повышения зарплат и пособий казахстанцам из-за повышения НДС прокомментировала заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.
Напомним: 20 февраля поправки в проект Налогового кодекса внесли в Парламент.
"Внесены поправки по:
- снижению порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тысяч МРП (78,6 миллиона тенге) до 3 800 МРП (15 миллионов тенге);
- увеличению ставки НДС с 12 процентов до 16 процентов с установлением пониженной ставки 10 процентов для отдельных отраслей;
- распространению специального налогового режима (СНР) упрощенной декларации только для сегмента В2С", - сообщили в Министерстве нацэкономики.
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