В Казахстане вырастут пенсии, зарплаты бюджетников и АСП

Выпуск подкаста был посвящен налоговой реформе: повышению НДС, а также его влиянию на бюджет и инфляцию в Казахстане.

"По закону мы должны на уровень инфляции скомпенсировать пенсии, зарплаты бюджетникам, учителям, врачам и так далее. Мы это делаем. При ставке 20 процентов это было 800 миллиардов тенге. При ставке 16 процентов будет где-то 500-550 миллиардов. АСП - мы ее увеличим. Сейчас она составляет 40-45 миллиардов на 200 тысяч человек. Что у нас остается? Остается жилищная помощь. Которую мы будем, безусловно, и так увеличивать, компенсировать в связи с повышениям тарифов", - заявил Жумангарин.