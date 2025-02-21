Комитет госдоходов отозвал уведомления, направленные в адрес 93 блогеров

© CC0 / StockSnap

"Комитет государственных доходов МФ РК информирует о том, что 19 февраля 2025 года проведен отзыв 169 уведомлений, направленных 93 блогерам на общую сумму 9,8 млрд тенге, из ранее направленных 1014 уведомлений по 594 блогерам на 53,3 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Причиной отмены уведомлений в комитете назвали возникновение технических сбоев в процессе их отправки и обработки.

В КГД пояснили, что провели работу по перевыставлению отозванных уведомлений, с учетом устраненных технических ошибок.

Ранее сообщалось, что КГД направляет уведомления блогерам по поводу занижения доходов. Лля исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение.

Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней.

Закон о блогерах заработал в Казахстане 9 сентября 2023 года. Закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе регулирует информацию, распространяемую в социальных сетях.

Закон ввел обязанность блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице, что позволяет государству отслеживать доходы блогеров и, соответственно, обязать их выплачивать налоги со своих заработков в соцсетях.