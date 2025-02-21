Попробуй купить в новостройке: почему казахстанцы останутся без дешевого жилья

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Министр национальной экономики Серик Жумангарин объяснил, что в проекте Налогового кодекса планируют ввести НДС в 12% для строительства жилья, чего раньше не было.

«Отношения в строительной отрасли нужно привести в порядок. В проекте Налогового кодекса, который находится в мажилисе, строительство жилья обложено НДС в размере 12%. Сейчас этого нет», – сказал Серик Жумангарин в подкасте Taldau Talks.

Жумангарин считает, что основная проблема не столько в самом налоге, сколько в том, как организованы строительные компании. По его словам, необходимо изменить схему: компания, которая строит, должна продавать квартиры напрямую казахстанцам и безналичным расчетом.

«Каждый жилой комплекс – это отдельное ТОО, хотя материнская компания выступает как бренд, а продажи квартир идут через ИП. Мы в рамках Налогового кодекса эту проблему будем решать. Компания, которая строит, она и должна продавать, и продавать как B2C, причём за безналичный расчёт, чтобы никакого нала там не было. Эту сферу надо приводить в порядок, потому что мы в неё вливаем огромные деньги на сегодня», – заявил глава МНЭ.

Ведущий подкаста, спикер сената Маулен Ашимбаев, поинтересовался, не приведёт ли это к удорожанию жилья для населения. Министр предупредил, что текущий проект с НДС 12% может привести к удорожанию жилья.

«То, что находится сейчас в парламенте, в проекте Налогового кодекса, оно уже приведёт к удорожанию, потому что там находится НДС в 12%. Это вопрос, который мы будем рассматривать вместе с депутатами. Мы поэтому очень осторожно к этому подходим», – заверил Серик Жумангарин.э

Ранее заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал главный вопрос, возникающий на фоне обсуждения налоговой реформы. По словам Жумангарина, «критики призывают сократить государственные расходы», но, как он отметил, «урезать уже нечего». Министр национальной экономики объяснил причины сложившейся ситуации.